Queiroga: Mais de 5 mil concentradores de oxigênio serão enviados ao NO e NE

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a pasta irá enviar mais de 5 mil concentradores de oxigênio, de forma escalonada, ao Norte e Nordeste nos próximos dias. "Para atender à alta demanda dos leitos de covid-19. No Nordeste, na primeira fase, serão mais de 1,7 mil aparelhos enviados. Desses, 148 concentradores vão para o Pernambuco", disse Queiroga, em sua conta oficial do Twitter.



Desde este sábado, 29, o ministro está visitando hospitais em Pernambuco, que registra aumento nos casos de covid-19 e pressão no sistema público de saúde. "O Agreste Pernambucano terá prioridade neste momento. Estou em visita por municípios da região para verificar a situação das unidades de saúde.



Na manhã deste domingo, 30, já chegaram 9 concentradores de oxigênio para a cidade de Caruaru (PE)", escreveu o ministro na rede social, acrescentando que os aparelhos funcionam como "miniusinas" capazes de produzir 5 litros de oxigênio por minuto. Mais cedo, Queiroga havia relatado que visitou na noite de ontem a produção de oxigênio da fabricante White Martins no Estado.