Registro de abordagem policial desproporcional em Goiás gera revolta

Abordagem de policial ao ciclista youtuber Filipe Ferreira, na Cidade Ocidental (GO), gera revolta na web e faz internautas lembrarem de humilhação a policial em Alphaville.



Dois policiais apontaram a arma e algemaram o jovem negro enquanto fazia manobras no parque com sua bike pic.twitter.com/g9NIjv43Py — Estado de Minas (@em_com) May 29, 2021

(foto: Reprodução)

O registro de uma abordagem violenta da Polícia Militar de Goiás a um cidadão na Cidade Ocidental, município no entorno do Distrito Federal, vem indignando o país.Filipe Ferreira estava gravando imagens de manobras de bicicleta em um parque para postar em seu canal do Youtube, quando uma viatura policial chegou.Um militar exaltado desceu do veículo e deu ordem para que Filipe colocasse as mãos na cabeça. Ao ser questionado sobre o motivo da abordagem, o policial sacou a arma e apontou para o cidadão, que não representava nenhuma ameaça.O policial ficou ainda mais desequilibrado quando foi questionado por Filipe sobre o motivo de estar apontando uma arma para a sua cabeça. “Este é o procedimento, coloca a porra da mão na cabeça”, respondeu o militar, ainda com a arma em punho.O cidadão tirou a camisa para mostrar que não portava nenhuma arma, mas, ainda assim, a ordem do policial foi para que ele virasse de costas para ser algemado. Ele questionou a necessidade de ser algemado, quando foi novamente ameaçado pelo militar, que ainda afirmou “este é o meu procedimento”.