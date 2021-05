Anvisa recebe novo pedido de importação da vacina Covaxin contra a covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta terça-feira (25) um novo pedido de importação da vacina Covaxin, contra a covid-19. O pedido é referente à importação de 20 milhões de doses e foi protocolado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira.



Uma solicitação anterior, de 31 de março, já havia sido negada pela agência. Um dia antes, a Anvisa também havia negado a certificação de boas práticas à empresa de biotecnologia indiana Bharat Biotech, responsável pela produção do imunizante. Após a negativa, segundo a agência, o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos "seguiram em tratativas com a Anvisa a fim de adequar os aspectos que motivaram o indeferimento".



A Bharat Biotech também protocolou um novo pedido de certificação de boas práticas na agência, referente à linha de produção do produto acabado. De acordo com a Anvisa, o pedido está sendo analisado.