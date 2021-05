Esqueleto gigante de baleia aparece em praia e vira atração em Peruíbe (SP)

Parte do grande esqueleto de uma baleia adulta apareceu em uma praia de Peruíbe, litoral sul paulista, e já virou atração. A ossada, com cerca de cinco metros de comprimento, revela cerca de 20 vértebras do cetáceo que, quando vivo, media entre 8 e 10 metros. A carcaça, exposta pela ação das marés, foi avistada por pescadores, na praia da Barra do Una, a 25 quilômetros do centro da cidade. O pescador Marcelo Rodrigues, que mora na região, tirou fotos do achado.



Biólogos identificaram o esqueleto como sendo, possivelmente, de uma baleia-de-bryde que encalhou e morreu na praia há mais de uma década. O corpo do cetáceo já em decomposição acabou sendo enterrado no local, mas o movimento das marés desenterrou parcialmente a ossada.



Em 2009, houve também o enterro de uma baleia-jubarte que boiava próximo da praia. Conforme os biólogos, para se ter a certeza na identificação da ossada é preciso um exame de DNA. Nesta segunda-feira, 24, o Instituto Biopesca, que faz o monitoramento das praias da região, avaliava a possibilidade de remover os ossos.



A presença de grandes cetáceos é comum no litoral paulista. A baleia-jubarte é migratória e viaja todos os anos cerca de 5 mil km desde a região subantártica das Ilhas Geórgia do Sul, onde se alimenta, até a região de Abrolhos, no litoral da Bahia, buscando águas quentes para reprodução. No litoral paulista, a jubarte está sempre de passagem. Já a baleia-de-bryde é praticamente uma residente do nosso litoral, principalmente nas proximidades de Ilhabela, que tem águas mais quentes.