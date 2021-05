Blitz interrompe festa com 117 pessoas na zona norte de SP

Att. Srs. Assinantes



A matéria anterior continha incorreções. Segue o texto corrigido:







O Comitê de Blitze do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo encerrou uma festa clandestina na cidade. Desta vez, o evento irregular aconteceu na noite de sábado, 22, na Freguesia do Ó, Zona Norte. O evento contava com 117 pessoas, a maioria sem máscara. A operação teve o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar.



No total, entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo, 23, a Vigilância Sanitária Estadual inspecionou 31 estabelecimentos comerciais na Capital, nos bairros de Itaim Bibi, São Miguel Paulista, Consolação, Vila Leopoldina, Lapa e Freguesia do Ó.



O comitê de Blitze foi criado no dia 12 de março. Ele tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas da fase emergencial e evitar a propagação do coronavírus. Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-3541.