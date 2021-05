Coronavírus: número de infectados pela Covid-19 no mundo chega a 166,1 milhões

O número de pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo chegou a 166,197 milhões de pessoas, com 3,444 milhões de mortes, segundo levantamento feito pela universidade norte-americana de Johns Hopkins.



Já o número de doses das vacinas contra a Covid-19 administradas no mundo já chega a 1,608 bilhão.



O país com maior número de casos continua a ser os Estados Unidos, que somam 33,085 milhões de casos e 589,224 mil mortes. O país também lidera o ranking da vacinação, com 281,162 milhões de doses aplicadas.



Em segundo lugar vem a Índia, com 26,289 milhões de casos reportados e 295,525 mil mortes pela doença. No país já foram aplicadas 190,233 milhões de doses de imunizante.



O Brasil está em terceiro lugar em número de infectados pela Covid-19, com 15,970 milhões de casos e 446,309 mil mortes. Em relação à vacina, foram aplicadas 62,122 milhões de doses.