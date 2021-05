COVID-19: instituto de Washington faz previsão sombria para o Brasil

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) aumento de mortes por COVID-19 nos próximos dias — terça-feira (18/5), segundo números do Ministério da Saúde, os óbitos chegaram a 430.050, sendo 2.513 nos últimas 24 horas — e, no pior dos cenários, registrará 973 mil vidas perdidas para a doença até setembro. Os dados são de uma projeção feita pelo Instituto Para Métricas de Saúde e Avaliação (IHME), da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O Brasil deve ter um novodepor COVID-19 nos próximos dias — terça-feira (18/5), segundo números do Ministério da Saúde, os óbitos chegaram a 430.050, sendo 2.513 nos últimas 24 horas — e, no pior dos cenários, registrará 973 mil vidas perdidas para aaté setembro. Os dados são de uma projeção feita pelo Instituto Para Métricas de Saúde e Avaliação (IHME), da Universidade de Washington, nos Estados Unidos.









O instituto — que fornece dados para a Casa Branca e para a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), braço da Organização Mundial da Saúde (OMS), avaliarem as ações para o combate à COVID — trabalha com três hipóteses. Na projeção mais otimista, os pesquisadores consideram que 95% da população usará máscaras de proteção contra a covid. Em outra, que chamam de projeção atual, é esperado que o ritmo de vacinação seja mantido e que a variante B.1.1.7 continue se espalhando em certos locais. Mas, no pior dos cenários, com o maior número de mortes, consideram que as pessoas já vacinadas vão abandonar as medidas de prevenção à doença.





Nas três projeções, o IHME estima que o Brasil voltará a registrar três mil mortes diárias já em 31 de maio. No cenário mais otimista, o novo pico de óbitos seria no início de junho, com cerca de 3,1 mil óbitos por dia. Nessas duas hipóteses, o número diário de vidas perdidas começaria a cair em 6 de junho e alcançaria entre 200 (mais otimista) e 480 óbitos (projeção atual) por dia no início de setembro.





Mas, no pior cenário — em que os vacinados deixam de lado a prevenção à COVID —, o pico aconteceria no início do inverno, em 6 de julho, com quase quatro mil mortes. O número é o dobro do projetado no cenário intermediário (1,9 mil) e quase quatro vezes mais do que as mortes previstas na hipótese mais otimista (1,1 mil). Nessa conjuntura, o país ainda estaria no patamar das duas mil mortes diárias no início de setembro.





O instituto também projeta o total de mortes que o Brasil pode alcançar em cada uma das hipóteses formuladas. No cenário mais pessimista, terá em torno de 973 mil até o início de setembro. A previsão atual é para 832 mil óbitos no período e a análise mais otimista prevê 779 mil.





Difícil projeção





Roberto Kraenkel, professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista (IFT-Unesp) e integrante do Observatório COVID-19 BR, afirma que é complicado projetar os rumos da covid-19 no país. “A epidemia no Brasil é composta por muitas epidemias ao mesmo tempo. Colocar tudo isso dentro do mesmo balaio é uma coisa complicada. As políticas públicas brasileiras têm sido reativas e não muito previsíveis”, observou.