Fotógrafo é morto a tiros após reclamar de som alto de vizinhos em Niterói

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí tenta descobrir quem matou o fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos. Ele morava na favela Santo Cristo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, com a mulher e a filha de 5 anos, e por volta das 6 horas de sábado, 15, reclamou duas vezes a vizinhos do volume alto do som deles.



A música alta havia acordado a filha de Souza e não a deixava mais dormir. Os vizinhos, de acordo com relato de moradores à polícia, seriam traficantes. Na segunda reclamação, atiraram contra o fotógrafo.



A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital, às 7h55.



Segundo a mulher de Souza contou à polícia, a filha do casal acordou devido à música alta na vizinhança. Souza saiu de casa para reclamar com os vizinhos, voltou, mas a música não parou. Então, saiu novamente às 6h30. A mulher ouviu um tiro em seguida. Ao sair de casa, encontrou o marido caído, baleado, no próprio quintal.



Souza foi levado ao hospital estadual Azevedo Lima e chegou a ser submetido a cirurgia, mas morreu às 7h55.



A Polícia Civil informou que instaurou inquérito e está realizando diligências para identificar a autoria do crime.



A vítima será enterrada nesta segunda-feira, 17, no cemitério da Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, em Niterói.