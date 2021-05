Carro invade restaurante e atropela idosos na Avenida Atlântica, no Rio

Dois idosos ficaram gravemente feridos neste domingo, 16, após um carro invadir a varanda de um restaurante da Avenida Atlântica, na zona sul do Rio de Janeiro, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento às vítimas.



Uma terceira idosa também foi atingida, mas foi atendida no local e liberada com ferimentos leves.



Segundo o Corpo de Bombeiros, foram levados para o Hospital Miguel Couto: Maria Antónia, de 73 anos, e Manoel Roque, de 79.



O Corpo de Bombeiros não soube informar a identidade do motorista.



O acidente ocorreu às 12h25 deste domingo.



Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil foram chamadas para apurar a ocorrência.