Governador do PI vê risco grande de isolamento do Brasil pela baixa vacinação

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), demonstrou preocupação nesta quinta-feira, 13, em relação à baixa vacinação da população brasileira contra a covid-19. Segundo Dias, que coordena o Fórum Nacional de Governadores, o Brasil tem um risco de "grande isolamento" pelo ritmo lento de imunização da população e demonstrou temor em relação a possíveis restrições adotadas por outros países.



"Vou fazer um alerta aqui, nós temos um risco muito grande, pela baixa vacinação, estamos com 18%, menos de 40 milhões de pessoas vacinadas, um risco grande de isolamento do Brasil. Os Países vão colocar agora um tal código verde para países que já alcançaram um nível de imunização e o Brasil corre risco", disse durante participação no painel "Papel de Estados e municípios no desenvolvimento da infraestrutura", do Abdib Fórum 2021.



Segundo ele, enquanto o governo brasileira indica que o Brasil deve alcançar o patamar de imunização apenas em dezembro, outros Países, com quais o Brasil mantém uma tem uma intensa relação comercial, vão atingir essa marca nos próximos meses.



"Temos que trabalhar nas duas pontas, acelerar a vacinação e, do outro lado, esse plano aqui", disse ele, referindo-se à discussão sobre investimentos no setor de infraestrutura. "Temos um desafio de um lado, a luta que fazemos aqui pelo Fórum, para ter um cronograma de variadas vacinas para mais vacinação. E casado com isso, a necessidade de um plano organizado para retomada de investimentos. Isso tem que ser organizado para o desafio social e econômico que temos no Brasil", comentou.



De acordo com os últimos dados divulgados pelo consórcio de imprensa, o número de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 12, a 37.197.671, o equivalente a 17,5% da população total. Desse total, 18.658.972 receberam a segunda dose, o que representa cerca de 8,8% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus.