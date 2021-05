Opas: transmissão da covid-19 está longe de ser controlada nas Américas

A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne afirmou nesta quarta-feira, 12, que os casos da covid-19 têm caído nos Estados Unidos e no Brasil, porém alertou que a transmissão do vírus nas Américas "está longe de ser controlada". Durante entrevista coletiva virtual nesta quarta-feira, Etienne informou que, na semana passada, a região teve mais de 1,2 milhão de casos da doença e de 34 mil mortes causadas por ela.



Etienne apontou que os casos da covid-19 têm aumentado na Colômbia nas últimas semanas e disse que eles devem avançar ainda mais, neste momento em que o país tem protestos nas ruas. Ela também citou que há um "salto" em casos da doença em áreas da Guiana e da Bolívia que fazem fronteira com o Brasil, citando ainda o País para mencionar o fato de que há listas de espera para acesso a UTIs em território brasileiro. Em toda a região, ela disse que quase 80% das UTIs estão atualmente ocupadas por pacientes com o vírus.