Mulher de paciente com câncer se emociona em última sessão de quimioterapia

Vinícius Santos junto da equipe médica da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) que o acompanhou durante o tratamento (foto: FSFX/Divulgação) câncer no testículo, realizou nesta quinta-feira (6/5) sua última sessão de quimioterapia no Centro de Alta Complexidade do Hospital de Cubatão, em São Paulo, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX). “Não tenho palavras para agradecer a cada um de vocês". O relato emocionado é de Camila Campos, esposa de Vinícius Costa Santos, de 36 anos, que, após um ano do diagnóstico de, realizou nesta quinta-feira (6/5) sua última sessão deno Centro de Alta Complexidade do Hospital de Cubatão, em São Paulo, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX).









De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a doença enfrentada por Vinícius corresponde a 5% dos casos de tumor entre os homens no mundo. Por normalmente ser assintomático no estágio inicial, é de grande importância cuidados que passam desde a prevenção e atenção aos mínimos sinais do corpo. Segundo especialistas, o diagnóstico precoce é uma das melhores maneiras para identificar o problema antes que o quadro evolua.





Vinícius Santos ainda vai passar por uma reavaliação e continuará tendo acompanhamento médico. No entanto, superada as sessões de quimioterapia necessárias para seu tratamento, o sentimento agora é de força e confiança renovadas para superar o câncer.





A notícia sobre o fim do procedimento não poderia ser melhor para dona Rozana Maria Silva da Costa, mãe de Vincíus. Antes mesmo da chegada do Dia das Mães, celebrado neste domingo (9/5), ela diz receber o melhor presente que poderia ter.



“Meu filho é frágil, ou melhor, eu achei que ele fosse frágil, mas ele é um guerreiro. Segurou forte esse momento difícil e com isso me fez forte também. Queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês, desde as meninas que fizeram a fichinha dele lá na frente, da doutora, das enfermeiras, das técnicas, da assistente social, de todos. Muito obrigada! Que Deus abençoe a vida de vocês e que nunca falte para vocês um carinho e um aconchego, que foi o que vocês deram para o meu filho. Gostaria dar um abraço a cada uma de vocês, mas o momento não permite. Se não fosse o carinho, a atenção talvez ele não tivesse conseguido”, declarou Ronaza Maria, em mensagem de agradecimento enviada para a equipe médica do Hospital de Cubatão.