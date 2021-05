Conass: Brasil registra 2.811 mortes e 73.295 casos de COVID-19 em 24h

Brasil passou de 414 mil vidas perdidas para a pandemia (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O Brasil registrou 2.811 mortes causados pela COVID-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta quarta-feira (5/6).

Com os registros, 414.399 vidas foram perdidas para a doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 estados e do Distrito Federal apontou ainda 73.295 novos casos de COVID-19 em 24 horas.

Até o momento, 14.930.183 pessoas contraíram o vírus desde o início da pandemia.

O estado de São Paulo atingiu 2.956.210 casos, com 98.710 vidas perdidas. Por sua vez, o Rio de Janeiro aparece no segundo posto em número de mortes, com 45.581. São 761.216 infectados.

Minas Gerais vem logo a seguir, com 34.837 óbitos e 1.387.809 contaminados.

Nas últimas 24 horas, foram 441 óbitos e 9.264 casos

