Doria diz que governo paulista está otimista com evolução do Plano São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se mostrou otimista na tarde desta quarta-feira, 5, com a evolução do Plano São Paulo, programa elaborado para reduzir a transmissão do novo coronavírus. Atualmente o Estado está na terceira e última semana prevista de fase transitória, entre as fases vermelha e laranja, válida para todas as regiões. A expectativa é que na sexta-feira, 7, seja anunciada nova classificação do Plano São Paulo de acordo com as regiões.



Segundo o governador, no período da tarde desta quarta-feira, "houve uma evolução positiva" dos índices epidemiológicos da covid-19 no Estado.



Doria disse que, "talvez", exista a possibilidade de fases menos restritivas, porém ressaltou que a confirmação só virá na sexta-feira.



Segundo o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 no Estado, o médico Paulo Menezes, o Estado passa por uma fase de estabilidade nos índices epidemiológicos e o governo avalia a evolução nesta "semana decisiva para saber se haverá redução" da velocidade de avanço da doença.



De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra oscilação próxima da estabilidade na variação semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - dos índices epidemiológicos. Novos casos recuam 1,3%, novos óbitos, 0,3%, e novas internações permanecem constantes.