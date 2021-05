Dona Hermínia, a supermulher

Dona Hermínia, protagonista da triologia "Minha mãe é uma peça", foi idealizada por Paulo Gustavo em 2004 (foto: Daniel Chiacos/Divulgação 17/12/19)

Ângela Faria e Frederico Gandra*

“Paulo Gustavo é um fenômeno a ser estudado”, afirmou Fernanda Montenegro, muito antes de “Minha mãe é uma peça 3”, protagonizado pelo ator e humorista como a impagável Dona Hermínia, se tornar a maior bilheteria do cinema brasileiro. Lançado em 2019, o longa faturou R$ 143,8 milhões e atraiu 11,4 milhões de espectadores. “É uma força cênica avassaladora. É um artista independente, popular, afirmativo, abusado, amado”, avalizou Fernanda, do alto de suas quase oitos décadas de carreira, em entrevista concedida em 2015.

Astro do teatro, do cinema e da TV, não foi à toa que Paulo Gustavo, de 42 anos, se tornou fenômeno do humor brasileiro, principalmente por causa de Dona Hermínia. A primeira versão da personagem surgiu em 2004, numa pequena esquete da peça “Surto”.

O artista se inspirou na mãe, Déa Lúcia, e nas mulheres fortes de sua família para criar a matriarca sem papas na língua, amorosa e superprotetora que conquistaria o Brasil poucos anos depois. “Elas são expansivas, elas são todas um tom acima, elas são histéricas, elas resolvem tudo, elas dominam tudo”, resumiu Paulo.

Certa vez, um professor da Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), onde estudava, lhe disse que teria talento apenas para travesti, não para ator. Gay assumido, consciente de que não era galã e não tinha o corpo perfeito, Paulo avisou: “Já que sou afeminado, vou fazer uma mulher. Mas vou fazer uma mulher incrível”, revela Beatriz Fernandes Coelho Gomes, que analisou a trajetória do ator em seu trabalho de conclusão do curso de ciências sociais (TCC) na Universidade Federal Fluminense (UFF), em 2018, e se tornou assessora do amigo.

Dito e feito: Paulo Gustavo comprou perucas e se reinventou. “Vou para o caricato, vou para a comédia, mas vou ser um comediante foda”, anunciou. “Ele faz acontecer o que muita gente duvida. Ele abarca seus projetos por inteiro. Paulo escreve, atua, dirige, produz, fecha os contratos, articula a divulgação dos projetos, distribui os próprios filmes”, revelou Beatriz.

Batalhador Em 2006, o ator escreveu o monólogo “Minha mãe é uma peça”. Sem trabalho e sem dinheiro, batalhou por uma oportunidade junto à direção do Teatro Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, para encená-lo. Conseguiu. Prometeu pagar a cada profissional de sua equipe 2% da bilheteria, até completar o dobro do cachê solicitado. Comprou cenário e figurinos com cheques emprestados pela família.

Dona Hermínia bombou: filas, ingressos esgotados e indicação do ator ao Prêmio Shell 2006. Foram nada menos de 100 mil espectadores no primeiro ano em cartaz. E Paulo Gustavo, ainda com cabelo, deu sua primeira entrevista a Jô Soares.

Logo o Cândido Mendes ficaria pequeno para Dona Hermínia e seu criador. “Minha mãe é uma peça” migrou para o Teatro Leblon, com direito a sessões especiais no ex-Citibank Hall e no Vivo Rio, imensas casas de show cariocas. Paulo rodou o país com a comédia, que ultrapassou 3 milhões de espectadores.

A Dona Hermínia que bombava em programas de TV, como “220 volts” (Multishow), atraiu público para as temporadas de Paulo Gustavo no teatro. Uma dessas peças foi o stand up “Hiperativo”, que chegou aos palcos em 2011, dirigido por Fernando Caruso. Ali Paulo era Paulo mesmo, revelando suas neuras, alegrias e noitadas.

Vale registrar que o ator nunca foi “gigolô” de Dona Hermínia. Ele também divertiu o Brasil como o Valdomiro do programa “Vai que cola”, atração do canal Multishow. O trambiqueiro falido e esnobe da Zona Sul se refugiou no Méier, mais precisamente na divertida pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla), onde convivia com a baixinha invocada Jéssica (Samanta Schmutz), o “atacado” Ferdinando (Marcus Majella), a escandalosa Terezinha (Cacau Protásio) e Wilson (Fernando Caruso). Nascido em Niterói, Paulo sabia brincar com carioca por meio de seus personagens suburbanos.

Em 2013, Dona Hermínia virou estrela de cinema. Protagonizou “Minha mãe é uma peça: O filme”, a produção mais assistida daquele ano no país, com 4,6 milhões de espectadores. Era só o começo da trilogia de sucesso.

“Minha mãe é uma peça 2” estreou em dezembro de 2016, agora com Dona Hermínia lidando com a “síndrome do ninho vazio”. Virou blockbuster nacional, com 9,3 milhões de espectadores e arrecadação de R$ 123,8 milhões.

Recorde Em 2019, “Minha mãe é uma peça 3” ultrapassou bilheterias brasileiras das megaproduções internacionais “Frozen 2” e “Star Wars – Ascensão Skywalker”. Desta vez, Dona Hermínia buscava se reinventar, enquanto os filhos formavam as próprias famílias. O filme termina com uma bela homenagem de Paulo à mãe, Déa Lúcia, a fonte de inspiração da “estrela”.

O terceiro longa foi o mais assistido da trilogia, somando 11,4 milhões de espectadores. Foi também a maior bilheteria do cinema nacional, com R$ 143,8 milhões. Esse posto, teoricamente, é de “Nada a perder”, cinebiografia do bispo Edir Macedo. Porém, o longa sobre o líder evangélico registrou “sessões esgotadas” com várias salas vazias, às moscas.

De acordo com reportagens de jornais e sites, os ingressos para as cadeiras sem público foram adquiridos por integrantes da Igreja Universal. Dona Hermínia, muito pelo contrário, atraiu filas e mais filas, aglomerando multidões nas portas das salas de exibição.

As gravações da nova série “Minha mãe é uma peça” (Multishow e Globoplay) começariam a partir de fevereiro deste ano, mas isso não chegou a ocorrer. Em 13 de março, Paulo foi internado devido a complicações provocadas pela COVID-19. O ator não voltou ao estúdio, mas Dona Hermínia segue fiel à missão de divertir os brasileiros.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

FENÔMENO DA TELONA

Paulo Gustavo fez história no cinema brasileiro com a trilogia “Minha mãe é uma peça” – o terceiro longa se tornou a maior bilheteria nacional

2013

“MINHA MÃE É UMA PEÇA – O FILME”

Adaptação da peça que levou milhares de pessoas aos teatros, o longa acompanha Dona Hermínia (Paulo Gustavo), mulher de meia-idade com filhos já crescidos preocupada em ter uma ocupação. Sem trabalho e sem companheiro, ela passa o tempo desabafando com a tia idosa, a vizinha fofoqueira e a amiga confidente. O elenco traz Herson Capri, Ingrid Guimarães, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo e Suely Franco. André Pellenz assina a direção. O longa ultrapassou 4,6 milhões de espectadores, faturando R$ 45,3 milhões no ano de seu lançamento.

2014

“OS HOMENS SÃO DE MARTE... E É PRA LÁ QUE EU VOU”

Fernanda (Mônica Martelli), de 39 anos, organiza cerimônias de casamento. Solteira e devota do amor, está à procura do par perfeito. Paulo Gustavo faz o papel de Aníbal, confidente de Fernanda. Direção de Marcus Baldini e Marcus Vinícius. O elenco reúne também Daniele Valente, Eduardo Moscovis, Humberto Martins, José Loreto e Marcos Palmeira. A comédia ultrapassou 1,8 milhão de espectadores.

2015

“VAI QUE COLA – O FILME”

Vítima de um golpe, Valdomiro (Paulo Gustavo) se muda da Zona Sul carioca para o subúrbio, a pensão da Dona Jô, no Meier. Quando ele recupera sua cobertura no Leblon, tem de levar para lá os moradores da pensão. O elenco conta com Cacau Protásio, Catarina Abdalla, Emiliano D'Avila, Fernando Caruso, Fiorella Mattheis, Marcus Majella e Samantha Schmütz. César Rodrigues assina a direção. O longa ultrapassou 3 milhões de espectadores.

2016

“MINHA MÃE É UMA PEÇA 2”

No longa dirigido por César Rodrigues, a vida de Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vira de ponta-cabeça quando ela descobre que os filhos querem sair de casa. O elenco reúne Mariana Xavier, Patricya Travassos e Rodrigo Pandolfo, entre outros atores. O longa ultrapassou 9,3 milhões de espectadores, faturando mais de R$ 123,8 milhões.

2018

“MINHA VIDA EM MARTE”

Sequência da comédia romântica lançada em 2013. Fernanda (Mônica Martelli) enfrenta crise conjugal e tem o apoio de Aníbal (Paulo Gustavo), sócio e amigo fiel. Direção de Susana Garcia. O elenco reúne Marcos Palmeira, Ricardo Pereira, Fiorella Mattheis e Lucas Capri. O longa ultrapassou 5,3 milhões de espectadores

2019

“MINHA MÃE É UMA PEÇA 3” (2019)

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) recebe duas notícias: Marcelina está grávida de um rapaz que mal conhece e Juliano ficou noivo. Sofrendo ao perceber que os filhos vão formar as próprias famílias, ela decide se empenhar nos preparativos para o casamento. Com o apoio da diarista Waldeia e suas irmãs Iesa e Lucia Helena, a matriarca terá que driblar a sogra do filho, além de lidar com as novas investidas do ex-marido Carlos Alberto. Direção de Susana Garcia. O elenco reúne Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier, Samantha Schmütz, Herson Capri, Patricya Travassos e Alexandra Richter. Ultrapassou 11,4 milhões de espectadores e a receita atingiu R$ 143,8 milhões.

Obstinado pelo palco e seu projeto autoral

Nascido em família de classe média de Niterói, em 30 de outubro de 1978, Paulo Gustavo trabalhou como vendedor de loja de sapatos, morou por algum tempo com a tia em Nova York e cursou turismo, mas desistiu dessa faculdade. Ele sonhava seguir a carreira de ator de teatro.

Ainda na infância, divertia a família com suas imitações e ficou maravilhado ao assistir à versão de “O gato de botas”, no Tablado, de Maria Clara Machado, espaço que revolucionou o teatro infantojuvenil no país, celeiro de bons atores. “Queria estar com aquela roupa, com aquela luz. Eu queria ser aplaudido no final, queria estar atrás da cortina”, revelou Paulo Gustavo.

Em 2005, aos 27 anos, se formou em teatro na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro. Durante o curso, obstinado, cruzava de barca a Baía de Guanabara, à noite, após deixar o trabalho para frequntar as aulas. Era colega de Marcus Majella e Fábio Porchat.

Um ano antes da formatura, a primeira versão de Dona Hermínia já havia estreado numa pequena esquete de “Surto”, peça dirigida por Fernando Caruso, com participação de Samantha Schmutz, que se tornaria grande amiga de Paulo e parceira em diversos trabalhos.

Em 2006, o ator integrou o elenco da peça “Infraturas”, ao lado de Porchat, e estreou o espetáculo “Minha mãe é uma peça”. O monólogo se baseava na própria família, comandada por Déa Lúcia.

Aos poucos, o rapaz de Niterói conquistou espaço na televisão, embora se considerasse essencialmente ator de teatro. Em 2007, ele interpretou o delegado Lupicínio no “Sítio do Picapau Amarelo” (TV Globo). Também participou do longa “Xuxa em O mistério de Feiurinha” (2009). Também foi o Renée no filme “Divã” (2009), estrelado por Lília Cabral, e na série televisiva homônima.

O ator e humorista buscou construir o próprio caminho na TV. Participou de episódios das séries de comédia “A diarista” e “Minha nada mole vida”, na TV Globo, adequados a seu perfil. Temia “se queimar” em papéis equivocados, consciente de que na ânsia de aparecer na telinha, iniciantes como ele submergiram após alguns poucos minutinhos de fama.

Paulo Gustavo já chegou ao Multishow batalhando por seu espaço, assim como fez no teatro. Levou ao canal a cabo seu projeto autoral de um programa de esquetes. O sucesso de “Minha mãe é uma peça” nos palcos o credenciava.

Em 2011, estreou “220 volts”, retratando situações inusitadas e cômicas do cotidiano dos personagens Senhora dos Absurdos, Sem Noção, Maria Enfisema, Playboy e, claro, de Dona Hermínia, a mãezona. Valeu o esforço: foi um sucesso, com cinco temporadas no Multishow.

O ano de 2013 foi um marco na carreira de Paulo Gustavo, destaque do elenco de “Vai que cola”, no Multishow, enquanto estreava “Minha mãe é uma peça” nos cinemas. No ano seguinte, o reality “Paulo Gustavo na estrada”, também no Multishow, acompanhou a turnê de “Minha mãe é uma peça” e a peça “Hiperativo” em teatros de todo o país. No episódio dedicado a Belo Horizonte, se divertiu no Instituto Inhotim e dançou forró.

Na telona, Paulo participou de “Os homens são de Marte… e é pra lá que eu vou” (2014), comédia estrelada por Mônica Martelli, e da sequência “Minha vida em Marte” (2018).Em 2019, no musical “Filho da mãe: O show”, com participação de Dea Lucia, mãe dele, os dois cantavam e contavam casos divertidos de família.

Apaixonado por seu ofício, sempre defendeu o humor. “É o melhor gênero para falar, criticar ou quebrar tabus”, comentou ele. A oitava temporada de “Vai que cola” e a participação em “220 volts – Especial de fim de ano”, em dezembro de 2020, na Globo e no Multishow, foram os últimos trabalhos do ator. (AF e FG)

CARREIRA





TEATRO

“Minha mãe é uma peça” (2006)

“Hiperativo” (2010)

“220 volts” (2014)

“On line” (2016)

“Filho da mãe: O show” (2019)

TV