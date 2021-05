Um homem de família

Paulo Gustavo e Thales Bretas com os filhos gêmeos, Gael e Romeu (foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)







Paulo Gustavo se casou em 2015 com o dermatologista mineiro Thales Bretas, radicado no Rio de Janeiro. Na badaladíssima cerimônia no Parque Lage, no Rio de Janeiro, foram confiscados celulares dos cerca de 500 convidados para manter a intimidade do casal. Colunas de fofocas informaram que não houve buquê, beijo no altar e juiz de paz, mas Anitta cantou enquanto os noivos se esbaldavam na pista.





Em 2020, Paulo festejou os cinco anos de casado. “A gente está há sete anos juntos. E eu te amo mais que tudo nessa vida”, publicou o ator nas redes sociais. Paulo e Thales enfrentaram a homofobia, mas foram em frente. “Na época em que a gente decidiu ter filho, a gente sofreu preconceito: 'Ah, duas bichas, vão querer ficar brincando de boneca?'. Rolou isso, principalmente porque entra religião na história, aí o povo mistura com crença, com uma po*** de coisa. As pessoas pensam em tudo, só não pensam no seu coração, na sua vontade de ser feliz, de construir uma família”, contou o ator à apresentadora Sabrina Sato.





Em 2017, ao encenar “Minha mãe é uma peça” em BH, Paulo comoveu a plateia do KM de Vantagens Hall ao revelar que a moça que esperava filhos gêmeos do casal, no sistema barriga de aluguel, sofrera aborto espontâneo. Emocionado e muito aplaudido, o ator afirmou que ele e Thales não desistiriam do sonho da paternidade. “A gente vai tentar de novo no ano que vem”, prometeu.





Os gêmeos Gael e Romeu nasceram em 2019. “Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos cheios de vida e saudáveis!”, publicou Paulo no Instagram. Naquele mesmo ano, os bebês e Thales surgiram numa cena do filme “Minha mãe é uma peça 3”.





Paulo revelou a Sabrina Sato que a paternidade o transformara na supermãe que tanto encenou no palco e nas telas. “Já virei uma Dona Hermínia! Passo mal com eles aqui. Teve um dia que Gael não queria dormir de jeito nenhum. Fiquei ali horas. Aí teve um momento em que consegui fazer ele dormir muito, cheguei a encostar nele para ver se estava vivo”, revelou, aos risos.





MEDO DA MORTE

Após o nascimento dos filhos, Paulo Gustavo se distanciou um pouco da vida pública e das badalações para se dedicar à família. Há vários posts dele em cenas domésticas com as crianças, rindo dos filhos.





Mais recentemente, Paulo contou que aproveitou a quarentena para conviver mais com os gêmeos e Thales. Em entrevista à apresentadora Angélica, falou da alegria de ser pai: “É o momento mais feliz da minha vida. A casa está mais solar e a criança traz essa energia. Eles (os filhos) trazem um futuro para a gente. Agora tenho medo de morrer, de passar mal. Não pode acontecer mais nada na minha vida, porque eles estão me esperando.”





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria