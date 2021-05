Humor e irreverência saem de cena

Fenômeno de bilheteria no cinema e no teatro e de audiência na TV fechada, o ator Paulo Gustavo, de 42 anos, perdeu uma longa luta contra o novo coronavírus. Com a personagem Dona Herminia, ele conquistou a maior bilheteria do cinema nacional em “Minha mãe é uma peça 3”, que teve 11,5 milhões de espectadores. Ele morreu às 21h10 de ontem. Mais cedo, os médicos do Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde ele estava internado desde 13 de março, haviam divulgada boletim informando que Paulo Gustavo apresentava quadro irreversível, embora estivesse com sinais vitais. A morte precoce do ator causou grande repercussão.





Antes do agravamento, Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, Thales Bretas, segundo os médicos. "Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido. À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa", descreveram os médicos no boletim.





A assessoria do ator também emitiu nota sobre o estado de saúde dele. "Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo permanece no Serviço de Terapia Intensiva e nas últimas 24 horas surgiram complicações graves. Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem", diz um trecho do comunicado. “A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações para uma recuperação de Paulo Gustavo, assim como das demais pessoas acometidas por essa doença terrível", conclui a nota. Em 26 de abril, em outro boletim divulgado, o ator apresentava nova pneumonia bacteriana. No entanto, segundo a equipe médica, ele apresentava "sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos".





Desde a internação do ator, diversos artistas e amigos publicaram em suas redes sociais torcendo pela recuperação de Paulo Gustavo e pedindo orações dos fãs. Na segunda-feira, após o anúncio do agravamento do estado de Paulo Gustavo, a amiga Tatá Werneck escreveu em seu perfil no Twitter: "Eu imploro a vcs com todo amor: tirem 1 minuto do tempo de vcs e peçam para que Paulo Gustavo veja o filhos crescerem. Por favor. Quem puder. Por favor. Eu peço c todo amor".





No início de abril, Paulo Gustavo precisou passar por terapia conhecida como oxigenação por membrana extracorpórea, ou ECMO, na sigla em inglês. O equipamento funciona como coração e pulmão artificiais, para pacientes com órgãos comprometidos. Também em 26 de abril, Thales Bretas postou uma imagem dos dois com a seguinte mensagem: “Estamos de braços dados, juntos nessa caminhada em direção à luz! O caminho tortuoso não vai importar quando estivermos vivendo novas alegrias e agradecendo a vitória! Estou muito ansioso, mas já medicado pra aguentar esperar o que precisar pra te carregar comigo pra casa! Que saudade da sua presença tão forte e alegre! Tenho muita fé que você vai melhorar logo, e eu vou estar firme te esperando! Te amo!"





REPERCUSSÃO

“Meu irmão, eu te amo e pra sempre vou te amar. Você foi muito bravo e agora pode descansar. Vamos lembrar de você sempre assim. Sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar.”

Monica Martelli, atriz





"Aplaudam! Gritem bravo! Aplaudam de pé o grande Paulo Gustavo. Eu te aplaudo de pé”

Tatá Werneck, atriz





“O mundo perde um gênio do humor.”

Fábio Porchat, humorista





“Tá doendo muito, é inacreditável, é devastador, é injusto!”

Preta Gil, cantora





“Estou chocado, estou triste, estou com raiva também, por esse momento que nosso país atravessa, mas principalmente incrédulo. Incrédulo da gente perder esse cara tão jovem, tão talentoso, tão único, tão raro”

Marcelo Adnet, humorista





“Gratidão por ter te encontrado nessa vida e receber seu carinho, generosidade, amizade..., por gargalhar com você! Gênio da arte e do amor que sempre deixou sua marca por onde passou.”

Angélica, apresentadora





“Deus escolhe a estrela que vai brilhar! Todos pudemos te ver e admirar! Alegramo-nos com tanto talento! Tivemos você! Deus, conforte nossos corações, console a família de Paulo!”

Claudia Leitte, cantora





“Te amo para sempre!”

Deborah Secco, atriz





“Eu e Malu estamos muito tristes. Muito mesmo. Essa notícia é devastadora. Não era para ser assim. Vá em paz! Um beijo enorme pro @thalesbretas, para as crianças, para a sua mãe e para toda a sua família e amigos que estão aí por perto. O Brasil inteiro rezou e acompanhou a sua luta e a de @thalesbretas. Você é um ser humano e um artista maravilhoso que a gente ama e admira. É o dono da alegria que também lutou pelos direitos humanos. Vai fazer uma falta imensa em nossas vidas.”

Daniela Mercury, cantora