Jovem invade creche e mata cinco pessoas

Um jovem de 18 anos identificado como Fabiano Kipper Mai matou pelo menos cinco pessoas, entre elas três crianças com idades entre seis meses e dois anos, uma professora e uma funcionária ao invadir a Creche Aquarela armado com um uma adaga (espada) no município de Saudades, a aproximadamente 60 km de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Segundo o delegado da Polícia Civil, Jerônimo Marçal Ferreira, o autor do crime, sem histórico criminal, foi até a creche Pró-Infância Aquarela, no centro da cidade, de bicicleta, por volta das 10h. Ao entrar na creche, ele começou a atacar professora Keli Anicevski, de 30 anos, que, ainda ferida, teria corrido para uma sala onde estavam quatro crianças, todas menores de dois anos e uma funcionária da creche, na tentativa de avisá-los sobre o perigo.





O homem, então, teria atacado todos que estavam no local. Duas meninas de menos de dois anos e a educadora morreram no local. Outra criança e a funcionária, Mirla Renner, de 20 anos, morreram em um hospital de Chapecó, município localizado cerca de 60km de Saudades. As três crianças vítimas do ataque foram identificadas como Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses, e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.





A professora do turno da tarde da creche, Aline Biazebetti, de 27 anos, contou ao jornal “ND Mais” que seu primeiro intuito ao saber da tragédia foi tentar socorrer as vítimas. Ela mora em frente ao local e de dentro de casa foi capaz de ouvir gritos vindos das salas de aula. “Consegui pegar uma criança no colo e levei de carro até o hospital. A princípio, pelo que informaram, sobreviveu. O menino tinha um corte na boca, perto do nariz e um no pescoço. Estava consciente e me olhava, mas estava pálido, por isso resolvi levar logo ao hospital”, contou a educadora.





Keli Anicevski, que perdeu a vida ontem, era sua colega de trabalho e amiga. Segundo Aline, uma tragédia como essa nunca é cogitada de acontecer. “Foi um susto. Nunca pensamos que isso poderia acontecer aqui. Perdi colegas de profissão, é muito triste. São crianças pequenas, acho que ele tentou acertar o que via pela frente”, lamentou. Funcionárias e professoras conseguiram salvar os alunos, levando-os para a sala do fraldário e, em seguida, fecharam e seguraram a porta e janelas, impedindo a entrada do agressor. Pessoas que passaram pela rua ouviram gritos de socorro. Elas entraram na escola e detiveram o criminoso.





Investigação





O Corpo de Bombeiros confirmou que ao chegar ao local, o jovem já havia sido contido por populares. Ele tinha um ferimento profundo no pescoço e perguntava sobre quantas vítimas teria conseguido atingir. Segundo o Delegado Regional Ricardo Casagrande, equipes de pelo menos quatro municípios estão envolvidas na investigação. Um mandado de busca e apreensão foi expedido para fazer buscas na residência do jovem. Uma perícia estava sendo realizada no local e na casa do suspeito no início da tarde. Em comunicado, a Polícia Militar disse que após o crime, o jovem teria ferido o próprio pescoço com o facão. Ele foi socorrido e levado em estado grave ao hospital de Pinhalzinho, cidade vizinha, e seria transferido para Chapecó sob forte escolta policial.





Segundo a polícia, populares disseram que o jovem sofria bullying, mas nunca tinha estudado na creche. A PM também ressalta que as informações ainda estão sendo apuradas, mas a princípio, não foram encontrados registros policiais do jovem. O município de Saudades tem 9,8 mil habitantes e fica cerca de 600 quilômetros de Florianópolis, capital de Santa Catarina.





Luto oficial





A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido), anunciou que decretará luto oficial de três dias no estado após o ataque à escola infantil no município de Saudades. "Manifesto profunda tristeza e presto minha solidariedade. Determinei que o Governo dê todo o amparo necessário às famílias", escreveu no Twitter. O governador afastado, Carlos Moisés (PSL), lamentou o ocorrido. “Todas as energias das forças de segurança da região devem ser empregadas no esclarecimento desse trágico episódio”, afirmou em publicação no Twitter.





Já o prefeito da cidade Maciel Schneider falou sobre o sentimento de incredulidade e revolta diante da tragédia. “É uma notícia muito difícil e inesperada para qualquer gestor público, principalmente em início de mandato. O sentimento é de revolta e, ao mesmo tempo, de muita tristeza. Uma coisa que nenhum pai merece passar. É desesperador, a ficha ainda não caiu”, desabafou o prefeito.





O time da Chapecoense também usou as redes sociais para lamentar o caso. “Estamos extremamente consternados com a notícia da tragédia que acaba de acontecer no município de Saudades. Faltam palavras para mensurar a dor que estamos sentindo diante de tamanha atrocidade. Neste momento de profunda dor, estendemos a nossa solidariedade e o nosso desejo de força. O nosso coração e as orações de toda a nação Chapecoense estão com vocês", declararam. Personalidades, artistas, e autoridades usaram a hashtag #ForçaSaudades nas redes sociais para prestar homenagens às vítimas e seus familiares.





Professora deu a vida para salvar crianças

Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, mesmo ferida correu para avisar as outras pessoas sobre o agressor (foto: Reprodução/Redes sociais)



Na manhã de ontem, a professora Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, se prontificou a atender um estranho que apareceu na creche Pró-Infância Aquarela, onde trabalhava em Saudades, cidadezinha no Oeste de Santa Catarina. Lugar pacato, quem imaginaria uma tragédia dessas? Pega desprevenida, acabou atacada a golpes de facão (uma adaga) e, mesmo com ferimentos graves, correu para alertar os demais sobre o agressor e tentar proteger os meninos e meninas, todos de seis meses a dois anos.





Não houve tempo sequer para receber socorro médico: a professora foi a primeira a ter morte confirmada. “Ela foi uma verdadeira super-heroína. Conseguiu proteger várias crianças, mas perdeu a própria vida", diz a prima Silvana Ester Helfer, de 29 anos. As duas eram bem amigas desde a infância, quando a família de Keli se mudou de uma área afastada para uma casa mais perto do centro de Saudades, município localizado na região de Chapecó-SC. Neta mais velha, a professora era solteira, tinha um irmão e ainda morava com os pais.





Na verdade, Keli era formada em Sistemas de Informação, mas se dava bem mesmo com criança. Podia passar horas brincando ou cuidando delas, segundo a família. Tanto que conseguiu um emprego fora da sua área e virou professora da creche há mais de cinco anos. "Eu tive uma filha, recém-nascida, que só viveu 2h30 e Keli seria a madrinha dela. Mas a nossa família nunca viveu nenhuma tragédia parecida com a de hoje", afirma Silvana, que é mãe de outro menino. "Ele adora a tia. Na semana passada, até me perguntou quando a gente iria para a casa dela brincar."





No seu perfil no Facebook, Keli costumava compartilhar mensagens positivas e campanhas beneficentes. Entre as ações, publicou recentemente imagens de uma visita a um lar de idosos em Pinhalzinho, cidade vizinha. Também há posts de quando deixou o cabelo crescer para doá-lo. “Era uma pessoa muito alegre, espontânea e carismática. De uma luz interior incrível: passava tranquilidade para todo mundo e deixava todo lugar mais feliz", descreve Silvana, que foi para a casa dos tios, ampará-los, após o ataque. "O município inteiro está em choque."





É comum que as pessoas sejam próximas em Saudades. No entanto, a família de Keli afirma nunca ter ouvido falar do criminoso – identificado pela Polícia Civil como Fabiano Kipper Mai, de 18 anos. Silvana conta que acordou animada na manhã da tragédia. Pôs uma música e começou a tirar as roupas da máquina de lavar, quando o telefone tocou. Era a mãe: “Filha, está sentada? É melhor sentar”. “Levei um susto. A notícia chegou como uma bomba. Keli era uma pessoa tão boa que ninguém está acreditando ainda. Não há muito o que dizer. Já tentei deitar, puxar os olhos, dizer que é mentira. Queria muito que fosse mentira.”





Agressor trabalhava, não saía e era quieto





A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou informações sobre Fabiano Kipper Mai, que não tinha passagem pela polícia. Na casa do suspeito foram encontrados um computador, as embalagens das duas facas utilizadas no crime e cerca de R$ 11 mil em espécie. Conforme o relato dos pais de Fabiano Mai à polícia, ele trabalhava e estava fazendo um reserva financeira. “Ele trabalhava, não saía muito. Era um rapaz mais ‘quietão’”, pontuou o delegado Jerônimo Marçal. Além das vítimas, cerca de 30 pessoas estavam na creche no momento do ataque.





Segundo Leonardo Sant’Anna, especialista em segurança pública e privada, um agressor ativo consiste em “pessoa armada que tenha usado força física mortal em outras pessoas e continua a fazê-lo ao ter acesso irrestrito às vítimas adicionais". O especialista explica que, antes, a definição envolvia pessoas com armas de fogo. Mas esse conceito tem sido estendido.





Sant'Anna conta que há histórico documentado desse tipo de ataque desde a década de 1960. "Ocorrendo mais comumente em escolas, os casos de agressores/atiradores ativos podem estar em qualquer ambiente que inclua grande número de pessoas confinadas e com pouca chance de defesa, como prédios empresariais e shopping centers". De acordo com o especialista em segurança pública, sabe-se que agressores ativos apresentam problemas psicológicos ou de relacionamento e que possuem o objetivo claro de matar o maior número de pessoas. “Raramente fazem reféns e não esperam a chegada rápida da polícia”, descreve.





Memória/Drama vivido em Janaúba

(foto: Tulio Santos/E.M/D.A Press - 5/10/17)

As cenas de terror ocorridas na Creche Aquarela, no município de Saudades, no Oeste de Santa Catarina foram vividas um centro de educação infantil Janaúba, no Norte de Minas, há exatos três anos e seis meses. A ação criminosa em Minas teve circunstâncias parecidas com ao ataque na pequena catarinense. Em 5 de outubro de 2017, o vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, invadiu a então Creche Gente Inocente, em Janaúba, onde, após derramar combustível no imóvel, ateou fogo na sala onde estavam as crianças, provocando a morte de 10 alunos e três adultos. O agressor também morreu. Mais de 40 pessoas ficaram feridos. Morreram no atentado à unidade de ensino infantil uma funcionária e duas professoras. Uma das vítimas foi a professora Heley de Abreu Silva Batista, que morreu como heroína, tentando as crianças no meio das chamas. As vítimas do fogo foram transferidas para Belo Horizonte (foto).