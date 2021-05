Ministro da Saúde adota tom cordial e agradece OMS por vacinas

Em rápido pronunciamento realizado neste domingo, 2, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, agradeceu à Organização Mundial da Saúde (OMS) e à Organização das Nações Unidas pela Infância (Unicef) pela chegada de 4 milhões de doses do Consórcio Covax Facility recebidas entre sábado e este domingo no Aeroporto de Guarulhos (SP).



"Essas vacinas representam um esforço global. Já devíamos ter recebidos essas doses em janeiro, mas estamos recebendo agora. São 4 milhões de doses de esperança e agradeço à OMS e à Unicef", disse o ministro, com uma postura diferente da adotada antes pelo governo, que tecia críticas à OMS.



Ao se dirigir à representante da Unicef no Brasil, Florence Bauer, presente no Aeroporto de Guarulhos, o ministro ainda falou da importância da alimentação e da educação às crianças.



"É fundamental que os alunos voltem às aulas, sobretudo, para darmos segurança alimentar às crianças", afirmou o ministro.