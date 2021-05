Chile vai incluir pessoas de até 35 anos na vacinação contra COVID-19

Anúncio foi feito pelo presidente do país, Sebastián Piñera, nesse sábado (1º) (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Chile vai acelerar seu programa de vacinação contra a COVID-19, garantindo maior oferta de doses para alcançar a população mais jovem, que atualmente tem alto índice de contágio, disse o presidente do país, Sebastián Piñera, nesse sábado (1º). vai acelerar seucontra agarantindo maior oferta de doses para alcançar a população mais, que atualmente tem alto índice de contágio, disse o presidente do país, Sebastián Piñera, nesse sábado (1º).





Durante uma apresentação sobre a situação da COVID-19, o presidente informou que foi assinado acordo para entrega de 3 milhões de doses adicionais da vacina chinesa Sinovac, que tem sido a principal fornecedora do plano de imunização do país.

"A maior segurança no fornecimento de vacinas permite-nos anunciar que vamos acelerar o nosso programa de vacinação para chegar, o mais rapidamente possível, às gerações mais jovens, que estão sendo as mais contaminadas", afirmou Piñera.

Ele disse que nas duas próximas semanas toda a população saudável entre 35 e 44 anos será vacinada.





O subsecretário de Relações Econômicas Internacionais, Rodrigo Yáñez, explicou que as 3 milhões de novas doses da Sinovac devem chegar durante o mês de maio. Mais 1 milhão chegaria em junho. A meta do governo chileno é atingir 80% da população-alvo - 15 milhões de pessoas - no primeiro semestre.





Até o momento, o Chile imunizou 8,13 milhões de pessoas com a primeira dose de vacinas, e 6,73 milhões com a segunda. O Chile soma mais de 1,2 milhão de casos e mais de 26 mil mortes pela COVID-19.