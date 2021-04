Correção: Queiroga se compromete a trabalhar para acelerar vacinação contra covid

A matéria enviada anteriormente tinha uma incorreção no título. Segue nova versão com o título correto.



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se comprometeu a acelerar a vacinação contra a covid-19 no Brasil, durante discurso em coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo ele, a crise sanitária e a recuperação da atividade econômica dependem do sucesso do programa nacional de imunização. Queiroga também cumprimentou familiares das vítimas da doença no Brasil e no mundo, e afirmou que tem trabalhado para orientar a população a fim de que as medidas de proteção sejam cumpridas no País.



Também presente na coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, comemorou a diminuição dos casos e mortes por coronavírus no Brasil - ainda que a pandemia "atinja fortemente" o País, segundo disse - além dos esforços das autoridades brasileiras para acelerar a vacinação local.



Há, porém, falta de imunizantes disponíveis no mercado internacional, ressaltou Queiroga, que disse contar com a China para a entrega do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção das vacinas no Brasil.