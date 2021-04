Câmara encerra votações sem concluir projeto que cria loteria da saúde

A Câmara encerrou a sessão desta quinta-feira, 29, sem concluir a votação do projeto de lei que cria a loteria da saúde para financiar despesas com o Sistema Único de Saúde (SUS) e o combate à covid-19. O relator, deputado Giovani Cherini (PL-RS), chegou a apresentar um substitutivo, mas a sessão foi encerrada logo em seguida devido a divergências entre os parlamentares sobre o texto.



Devido ao impasse, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), decidiu deixar a apreciação do texto, emendas e destaques para a sessão da próxima terça-feira, 4.