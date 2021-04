Sputnik V: Anvisa se reúne na segunda-feira para decidir sobre importação

Anvisa deve decidir sobre importação da Sputnik V, na próxima segunda-feira (26/4) (foto: AFP / SAVO PRELEVIC)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária () marcou para a próxima(26/4), às 18 horas, uma Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada para apreciar os pedidos deda, vacina russa desenvolvida pelo Instituto Gamaleya contra a

"A data da reunião foi marcada em razão do prazo de 30 dias definido pela Lei, e confirmado pelo STF , para que a Anvisa avalie os pedidos de importação de vacinas para COVID sem registro", explicou a agência, reforçando que os pedidos foram feitos por alguns estados e municípios.Especialistas da Anvisa terminam neste sábado (24/4), uma visita de inspeção nas empresas Generium e UfaVita, que participam da produção daSputnik V.Os brasileiros estão na Rússia desde sexta-feira (16/4), e o relatório com as informações coletadas ajudará naAlém de decidir sobre a Sputnik V, a Anvisa marcou para a terça-feira (27/4), às 15 horas, uma reunião para apreciar o pedido deda "combinação dos medicamentos biológicos banlanivimabe e etesevimabe, do laboratório Eli Lilly do Brasil Ltda".As duas reuniões terão transmissão pelos canais da agência.