Sergipe prorroga medidas restritivas para combater covid-19 até o dia 28 de abril

O Estado de Sergipe decretou, na quinta-feira, 22, a prorrogação das medidas restritivas na região para o combate à pandemia da covid-19. A decisão foi tomada pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividade Especial (CTCAE) e é válida até a próxima reunião do órgão, prevista para a quarta-feira, 28.



O toque de recolher foi mantido das 22 horas às 5 horas do dia seguinte em todo o Estado e seguem as medidas mais rígidas durante o final de semana.



Cada município continua com autonomia para estabelecer regras de funcionamento dos setores e do toque de recolher, de acordo com a própria realidade local.



Em boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, na quinta-feira, foram registrados 1.041 novos casos e dois óbitos.



Desde o início da pandemia, Sergipe soma 194.312 infecções por covid-19 e 4.061 óbitos.