STJ suspende liminares que mandavam MT internar pacientes com covid-19

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu quase 200 liminares da Justiça de Mato Grosso que obrigavam o poder público a internar, imediatamente, pacientes com covid-19 em leitos de UTI no Estado. Em decisão proferida na segunda-feira, 19, o magistrado ainda estendeu os efeitos da suspensão para todos para casos similares no âmbito do Tribunal de Justiça estadual.



O ministro já havia suspendido liminares proferidas no âmbito da capital, Cuiabá, e, na mesma linha, considerou que na gestão dos leitos de UTI do Estado , deve ser respeitada a discricionariedade da administração pública para definir os critérios de atendimento dos pacientes, construídos com base em recomendações técnicas e conforme as orientações dadas pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).



As informações foram divulgadas pelo STJ.



Segundo Humberto Martins, a falta de leitos de UTI no Estado - quadro que motivou as decisões liminares - não ocorre por má gestão do Executivo, mas sim pelo notório colapso das unidades de terapia intensiva em todo o País.



Apesar dessa situação de urgência, o presidente do tribunal apontou que não é possível permitir que o Judiciário retire do Executivo a presunção de legitimidade ou veracidade de seus atos administrativos, sob pena de afetar a lógica de funcionamento regular na prestação do serviço de saúde.



Em sua decisão, Humberto Martins lembrou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou recentemente a Recomendação 92/2021 para orientar os magistrados sobre a atuação na pandemia e fortalecer o sistema brasileiro de saúde, com observância dos preceitos estabelecidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).



O artigo 22 da lei prevê que o julgador, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, deve considerar as circunstâncias práticas que tiverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente administrativo.



Ao suspender as liminares, o presidente do STJ também destacou que o artigo 3º da Lei 13.979/2020 - que estabelece medidas de enfrentamento da pandemia - deve ser interpretado no sentido constitucional de que os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas nessa área.