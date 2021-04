OMS: casos e mortes por covid-19 crescem, mas pandemia pode ser contida em meses

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que os novos casos da covid-19 no mundo aumentaram pela oitava semana consecutiva, com as mortes pela doença registrando a quinta semana seguida de alta. A declaração foi dada durante entrevista coletiva virtual, na qual a autoridade também disse que a pandemia pode ser controlada "em questão de meses", se houver consistência na resposta ao problema e igualdade na distribuição de vacinas.



Tedros Adhanom alertou para o fato de que as internações de pessoas por covid-19 entre 5 e 59 anos crescem "em ritmo alarmante". Segundo ele, isso provavelmente é fruto da circulação de novas variantes, mais contagiosas, e também do aumento dos contatos entre pessoas mais jovens.



Ele lembrou que a doença já matou mais de 3 milhões de pessoas pelo mundo. "Levou nove meses para atingir 1 milhão de mortes; quatro meses para se chegar a 2 milhões, e 3 meses para atingir 3 milhões", comparou.



Apesar dos números negativos na pandemia global, o diretor-geral da OMS também expressou otimismo sobre a chance de conter o problema. "Nós temos os instrumentos para manter essa pandemia sob controle em questão de meses, se os aplicarmos de modo consistente e equitativo", disse.



A coletiva virtual desta segunda-feira (19) contou com a presença da ativista sueca Greta Thurnberg. Em sua fala, ela lamentou o fato de que nos países mais desenvolvidos pessoas jovens e saudáveis sejam vacinadas, enquanto outras nações não conseguem imunizantes para as populações de maior risco. Ela disse apoiar a iniciativa da OMS para garantir acesso mais equitativo às vacinas pelo mundo.