Menino de 8 anos é baleado na cabeça e permanece em estado grave na UTI

Um menino de oito anos foi baleado na noite de ontem na Vila Aliança, zona oeste do Rio de Janeiro, e se encontra em estado grave no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na mesma região, referência em neurocirurgia.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a criança foi vítima de bala perdida na noite de sábado.



Kaio Guilherme da Silva Baraúna está no momento em um leito de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), segundo a secretaria, após passar por uma cirurgia. Ele chegou a ser encaminhado para outro hospital, mas não conseguiu vaga.