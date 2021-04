Agricultura troca diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro

O governo federal trocou o comando do Serviço Florestal Brasileiro, que faz parte da estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O diretor-geral do órgão, Valdir Colatto, foi exonerado "a pedido" e, para o lugar dele, foi nomeado Pedro Alves Correa Neto. A mudança está em portaria da Casa Civil da Presidência publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira. O documento traz ainda outras duas nomeações no órgão: de Humberto Navarro de Mesquita Junior, como diretor de Desenvolvimento Florestal, e de Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, como diretor de Concessão Florestal e Monitoramento.