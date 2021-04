Reino Unido registra menor número de mortes e casos desde setembro de 2020

O Reino Unido registrou sete novas mortes relacionadas à covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O número é o menor desde o 13 de setembro de 2020, e ocorre em um momento em que lojas, academias, cervejarias e cabeleireiros se preparam para retomar as atividades comerciais no país.



Nas últimas 24 horas o Reino Unido registrou 1.730 casos positivos de covid-19, o menor desde 2 de setembro.



Embora a quantidade de casos seja considerada positiva, ela pode ser um reflexo do final de semana, quando os números divulgados costumam ser menores devido aos atrasos na contabilização dos relatórios.



A redução na quantidade de casos e mortes pela doença ocorre em um momento em que o Reino Unido acelera sua campanha de vacinação. O número de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose do imunizante aumentou em 111.109 pessoas, totalizando 32,1 milhões.



O número de segundas doses distribuídas no sábado foi de 475.230, elevando o número de pessoas que foram totalmente vacinadas para 7,4 milhões. (FONTE: DOW JONES)