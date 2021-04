Vereador Dr. Jairinho e mãe de Henry são presos por morte de menino

(foto: arquivo pessoal) suspeitos de agredir e matar a criança de 8 anos na madrugada do dia 8 de março. O vereador Jairo Souza Santos, o Dr. Jairinho (Solidariedade), e a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe do menino Henry Borel, foram presos nesta quinta-feira (8/4) na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles sãode agredir e matar a criança de 8 anos na madrugada do dia 8 de março.









O casal afirma que encontrou a criança caída da cama. Porém, a autopsia apontou como causa da morte hemorragia interna no fígado com sinais de violência. A equipe médica afirmou que Henry já chegou morto no hospital. Além do fígado, a criança teve lesões na cabeça, no rim e pulmão.





Relembre o caso



O fim de semana que antecedeu a morte, Henry passou com o pai, o engenheiro Leniel Borel. As câmeras de segurança mostram a hora que o pai deixa a criança no condomínio em que a mãe vive com o Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, às 19h de domingo (7/4).





Segundo Monique, a criança chorava muito por querer continuar com o pai. Ela então o leva à padaria para distraí-lo. De volta ao apartamento, ela diz que Henry dormiu no quarto do casal, enquanto ela e o namorado assistiam a uma série na sala. Ela diz que, por diversas vezes, o filho acordou naquela noite e, por isso, eles foram deitar no quarto de hóspedes e dormiram.



Monique relata que acordou por volta das 3h30 e que encontrou Henry no chão com dificuldade para respirar. Em depoimento, ela disse acreditar que a criança tenha se desequilibrado e caído da cama. Apesar de ser médico, Dr. Jairinho não tentou fazer o procedimento de ressuscitação da criança. Em depoimento, ele disse que a última vez que tinha feito o procedimento tinha sido em um boneco na faculdade.





O casal levou a criança para o Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, e Monique ligou para o pai de Henry relatando o ocorrido. Os médicos orientaram Leniel a procurar a polícia, que registrou uma ocorrência na 16° DP.





O laudo da morte apontou hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente. A perícia encontrou múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores; infiltração hemorrágica na região frontal do crânio, na região parietal direita e occipital (na parte da frente, lateral e posterior da cabeça); edemas no encéfalo; grande quantidade de sangue no abdome; contusão no rim, à direita; trauma com contusão pulmonar; laceração hepática (no fígado) e hemorragia retroperitoneal.





Depoimentos





Em depoimento, uma ex-namorada de Jairinho afirmou que ela e a filha foram agredidas pelo vereador quando eles se relacionavam há cerca de oito anos. Na sexta-feira (26/3), a polícia abriu uma investigação para apurar as agressões relatadas pela adolescente de 13 anos, que na época tinha quatro anos. Segundo O Globo, no depoimento, a menina disse que chegou a ter a cabeça afundada por Jairinho embaixo d'água.





A empregada doméstica de Monique deu uma versão diferente dos fatos narrados pela mãe da criança em depoimento à polícia. A mãe havia afirmado que a empregada não sabia da morte de Henry e por isso limpou o apartamento prejudicando o trabalho da perícia. Já a funcionária disse que foi avisada da morte da criança no dia em que foi trabalhar.





Segundo o UOL, Jairinho tentou liberar o corpo de Henry de forma mais rápida sem que ele fosse levado ao Instituto Médico Legal (IML). Apesar das tentativas, os pedidos foram negados devido à gravidade das lesões na criança.