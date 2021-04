Paulo Menezes diz que é bem provável que estado emergencial em SP seja estendido

O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, Paulo Menezes, afirmou nesta quarta-feira que o órgão está discutindo a possibilidade de extensão ou não da fase emergencial no Estado. Segundo Menezes, indicadores já mostram pequenas melhoras na situação da pandemia no Estado, que devem prosseguir nas próximas semanas. "Mas é bem provável que nós continuemos com os níveis de restrição que nós temos hoje por mais algum tempo", afirmou.



Menezes disse que o parecer do centro de contingência sobre as recomendações necessárias para conter a disseminação do vírus em São Paulo deve ser apresentado na próxima sexta-feira, 9, ao governo, que irá decidir como encaminhar a recomendação.