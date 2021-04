COVID-19: pior mês da pandemia tem 1,49 mortes por minuto no Brasil

Brasil teve 66.868 mortes no mês de março (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press - 23/03/2021)

A cada minuto de março, 1,49 brasileiros morreram em decorrência do coronavírus no Brasil. A análise feita pelo Estado de Minas aponta ainda que, no pior dia da pandemia de COVID-19, 31/3, morreu um brasileiro a cada 22 segundos.



Antes, o mês mais letal da pandemia no país tinha sido julho de 2020, com um total de 32.912, mas março de 2021 mais que dobrou o recorde, foram 66.868 mortes . O momento mais grave da pandemia ainda não chegou, já que há um lento ritmo de vacinação, surgimento de variantes mais infecciosas e colapso no sistema de saúde público e privado.





Enquanto na maior parte do mundo há um melhor aproveitamento do conhecimento adquirido depois de conviver um ano com o coronavírus e do fato de existir vacina, o Brasil ainda se depara com números estrondosos de infectados e de mortes. Segundo Valdes Bollela, médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), muitos fatores explicam a realidade atual da pandemia.





“A resposta não é simples, mas elencaria alguns fatores que diferenciam o pico do ano passado para o que estamos vivendo hoje. A primeira coisa é que, em 2020, a população estava mais receptiva às orientações, o percentual de pessoas circulando era menor do que a gente observa esse ano. Somado à falta de coordenação entre governo federal e governos estaduais e municipais no enfrentamento, a disputa entre abrir o comércio a todo custo", diz.



"Temos também o surgimento de uma nova variante que é mais transmissível que a original e, aliado a isso, um programa de imunização medíocre, que alcançou hoje 2% da população brasileira, vemos no último dia de março 3.950 pessoas mortas, e essas pessoas estão morrendo porque elas não tem condição de receber um tratamento efetivo, que salva vidas e muda a história daqueles 15 a 20% que têm COVID-19 grave.”, explica o médico e professor.









Entenda as mutações do coronavírus O infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, Dirceu Greco, também aponta dois fatores que mostram a dificuldade de enfrentamento da pandemia no Brasil. “Existem dois lados: as pessoas se expondo, tendo quem trabalha e quem vai pra festa clandestina, e um outro lado que é a inércia do governo, que desde o primeiro caso nega, fala que temos que pensar na economia, vai passar rápido, então a resposta nacional é mais lenta. Além disso, há a necessidade da renda universal básica, que já foi adotada em vários países, mas o governo disponibiliza R$ 150.”





Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense mostra que a pandemia de coronavírus pode atingir cinco mil mortes por dia, entre abril e maio, o que seria o estado mais letal da doença. O estudo “Detecção precoce da sazonalidade e predição de segundas ondas na pandemia de Covid-19” analisa dados da pandemia em 50 países de setembro de 2020 até março de 2021, que confirmaram evidências de que a sazonalidade afeta a transmissão da COVID-19.





A pesquisa, baseada em modelos matemáticos epidemiológicos, mostra que nos meses de março a maio de 2021 a pandemia tende a se agravar em países do hemisfério sul, em particular no Brasil, e também em países que seguem padrões sazonais semelhantes ao nosso, como Índia e Bangladesh. De acordo com o autor do estudo, Márcio Watanabe, professor do Departamento de Estatística da instituição, é fundamental que nos próximos três meses se intensifique a vacinação, além de vacinar primeiramente os cidadãos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença.



*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria