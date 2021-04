Câmara aprova texto-base de PL que inclui categorias em prioridade da vacinação

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (31) o texto-base do Projeto de Lei 1011/20, do deputado Vicentinho Júnior (PL-TO), que inclui novas categorias de profissionais como prioridade no plano de vacinação contra a covid-19. Ainda precisam ser votados os destaques ao texto. O projeto incluiu entre os grupos prioritários caminhoneiros autônomos e motoristas de transporte rodoviário de cargas, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e metroviário de passageiros; pessoas com doenças crônicas e que tiveram embolia pulmonar; agentes de segurança pública e privada, desde que estejam em atividade externa comprovada.