Doria: Ministério da Saúde ainda não está no padrão desejado de apoio aos Estados

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), avalia que o Ministério da Saúde "ainda não está dentro do padrão desejado de apoio aos governos estaduais". Em evento no Instituto Butantan nesta manhã de quarta-feira, 31, Doria disse que, apesar de o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter demonstrado boa vontade e um discurso acertado nos primeiros dias, o corpo técnico não corresponde às expectativas veiculadas pelo ministro.



Dentre as demandas dos governadores está principalmente a reabilitação pela pasta dos leitos que foram desabilitados ao fim de 2020. A medida do ministério motivou uma disputa judicial pelo refinanciamento das vagas em UTI para pacientes da covid-19.



"O ministro tem demonstrado boa vontade - e eu reconheço -, tem demonstrado um discurso assertivo em relação ao uso de máscaras, ao distanciamento social e às medidas necessárias. Mas agora é preciso que o seu ministério corresponda ao discurso do ministro. O ministério precisa agir como promete o seu novo ministro", afirmou o governador.



Nesta manhã, o Instituto Butantan liberou mais 3,4 milhões de doses da Coronavac, vacina contra a covid-19, para o Ministério da Saúde, totalizando 36,2 milhões de doses entregues desde janeiro.