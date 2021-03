Extrafarma fecha parceria com Prefeitura de São Paulo para vacinação contra covid

A rede Extrafarma fechou parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo para apoiar na vacinação contra a covid-19. A rede de farmácias iniciou a vacinação em sua loja da Rua Antônio de Barros, no bairro do Tatuapé, e disponibilizou outras unidades na cidade para funcionarem como extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada região, integrando o Plano Nacional de Imunização.



"Temos experiência em campanhas de vacinação contra a gripe e sabemos da importância de unir forças para garantir que a imunização aconteça com agilidade e segurança. Nossa rede está à disposição para continuar a apoiar, tanto em São Paulo como nos demais Estados em que atuamos", afirma Miguel Jarros, diretor de Operações e Marketing da Extrafarma.



A vacinação é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Paulo e seguirá o cronograma oficial. O serviço é realizado de forma gratuita, entre 8h e 17h.



Segundo a empresa, neste momento, está sendo vacinada a população a partir de 69 anos. O público pode se direcionar ao local sem a necessidade de agendamento. Na cidade, a Raia Drogasil e a Pague Menos também fecharam parcerias semelhantes para realizar a vacinação contra a covid-19.