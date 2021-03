Morre ex-diretor executivo do Correio Braziliense, João Cabral de Araujo

João Cabral (em pé, ao centro) foi diretor do Correio Braziliense

Morreu na madrugada deste domingo (28/3) o economista e ex-diretor executivo do Correio Braziliense João Augusto Cabral de Araujo. Ele tinha 63 anos e faleceu em razão de uma insuficiência respiratória.

Portador de uma síndrome hepatorrenal, que consiste em uma rápida deterioração da função renal, João chegou a ser internado, mas o quadro se agravou.

Filho de Paulo Cabral de Araújo, que chegou a ser presidente doss e do Correio Braziliense, João também atuou na direção executiva do jornal brasiliense e foi condômino do grupo.