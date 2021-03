Prefeitura do Rio multa 186 bares e restaurantes por desrespeito a restrições

Equipes da Prefeitura do Rio fizeram 736 autuações em toda a cidade nesta sexta-feira, 26, primeiro dia do feriadão anticovid. As penalidades incluíram multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias a quem desrespeitou as restrições decretadas para conter a disseminação da covid-19 no município.



Foram aplicadas 186 multas a bares, restaurantes e ambulantes, e 11 estabelecimentos foram fechados por desrespeitarem as regras de funcionamento determinadas pelo decreto.



As novas medidas restritivas, que valem até 4 de abril, determinam o fechamento de serviços não presenciais, incluindo a proibição do atendimento presencial em bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques.



As praias já estavam sob restrições desde o fim de semana anterior, sendo permitidos apenas exercícios individuais e banho de mar, sem poder permanecer na faixa de areia.



Em nota distribuída pela Prefeitura, o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, informou que houve redução na circulação de pessoas pela cidade no primeiro dia de feriadão para controle da pandemia, mas que as equipes continuarão nas ruas para fiscalizar o cumprimento das medidas determinadas pelo decreto.



A operação de sexta-feira teve participação de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Guarda Municipal, Instituto Municipal de Vigilância Sanitária e Polícia Militar.