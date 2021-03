Queiroga se reúne com secretário de Saúde do Rio

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira, 25. Às 15h ele chegou à superintendência do Ministério da Saúde no Rio, no centro da capital, para uma reunião com o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves.



O encontro terminou às 17h. Nenhuma das autoridades que participaram da reunião falou com a imprensa, nem antes nem depois do compromisso.



Segundo a secretaria estadual de Saúde, o secretário e o ministro trataram de ações conjuntas para abrir leitos e inseri-los na regulação estadual.