COVID-19 transforma 2021 no ano mais letal em mortes no Brasil

Enterros se multiplicam no Brasil num ano com recordes de mortes diárias por COVID-19 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Os reflexos da pandemia do novo coronavírus já haviam transformado o ano de 2020 como o de maior número de mortes registradas no Brasil. Mas esse terrível cenário pode ser ainda pior em 2021. Somente de janeiro a março, foram mais de 337 mil óbitos registrados no país, sendo 29% por COVID-19, de acordo com levantamento feito pelo Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil).



Com a maioria das unidades de saúde em colapso, as estatísticas podem ser ainda mais desastrosas.



O Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em média móvel de óbitos, aparecendo com patamar atual de 2,2 mil por dia.

Em 2021, a Arpen Brasil aponta que a doença já é a campeã de mortes, dizimando quase 100 mil de vidas em apenas três meses.



Os dados contradizem uma frase dita recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que ironizou a catástrofe provocada pela doença e afirmou que "o brasileiro só morre de coronavírus", reforçando que os laudos de mortes estariam sendo deturpados.





Para o presidente da Arpen, Gustavo Fiscarelli, o estrago pela COVID-19 pode atingir um patamar de mortes ainda mais expressivo: “Esses três primeiros meses, que ainda não estão encerrados, caminham para um fim dramático. Pelo descontrole da pandemia, a tendência é que os óbitos permaneçam em alta e ao fim deste ano teremos um novo recorde, se nada for feito”.

O Brasil teve o total de mais de 1,3 milhão de mortes em 2020, no primeiro ano de pandemia do coronavírus. O número é 1,61% maior que em 2019, quando não havia a doença.



Oficialmente, mais de 197 mil pessoas tiveram laudo de morte com COVID-19 no ano passado.



Números podem ser piores

A Arpen explica que o número de óbitos registrados no primeiro trimestre de 2021 deve aumentar, já que os prazos para registros de óbitos em cartório chegam a prever um intervalo de até 15 dias entre o falecimento e o lançamento do registro no Portal da Transparência.



Além disso, alguns estados brasileiros expandiram o prazo legal para comunicação de registros em razão da situação de emergência causada pela COVID-19.





Para Fiscarelli, as estatísticas muitas vezes podem não retratar fielmente a realidade, mas é perceptível o estrago causado pela doença: “Verificamos que o crescimento dos óbitos que se deu em virtude da COVID. Teve um impacto muito grande. As causas da morte muitas vezes não estão ao alcance do legislador para fazer uma apuração. Queremos expor à população os números que demonstram crescimento dessa onda. Aguardamos um decréscimo desses números para retomarmos nossa vida normal”.





O professor e infectologista da UFMG, Dirceu Grego, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, entende que a política do governo de enfrentamento à pandemia contribuiu muito para o ranking das mortes.



“Os números são muito chamativos. Todos nós vivemos um risco enorme. Muitas pessoas morrem e outras ficam sofrendo, com uma angústia muito grande. Talvez a negação do governo ao admitir a pandemia no início nos levaram a situação tão ruim agora.”

Demais óbitos

No ranking de 2021, a COVID-19 matou mais que os demais óbitos classificados pela Arpen (violência, acidentes de trânsito, suicídios), cujo número foi de 96.703.



Pneumonia (30.155), septicemia (30.129) e causas cardiovasculares inesperadas (20.244) vêm logo a seguir na relação.