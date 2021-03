OMS espera divulgar relatório sobre coronavírus na China na próxima semana

Representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelaram que o plano da entidade é divulgar os relatório sobre a investigação a respeito das origens do coronavírus na China na próxima semana. Em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, os responsáveis pela pesquisa explicaram que o processo é demorado e pode haver atrasos, porque é preciso realizar revisões e traduzir para outras línguas.



Questionado sobre dúvidas a respeito das vacinas contra o coronavírus desenvolvidas no país asiático, o diretor de regulação e pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), Rogerio Gaspar, afirmou que foram feitas inspeções nos lugares de fabricação. Segundo ele, os imunizantes estão em fase de avaliação para possível recomendação para uso emergencial.



Sobre o produto da AstraZeneca, Gaspar argumentou que o processo de revisão do profilático após relatos de coágulos sanguíneos seguiu um processo normal. Um comitê da OMS endossou a vacina hoje e disse que seus benefícios superam os riscos.