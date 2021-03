MG relata 314 óbitos e tem recorde em número de mortes por covid em 24h

O Estado de Minas Gerais registrou recorde de maior número de mortes em 24 horas, com 314 óbitos nesta quarta-feira, 17. Anteriormente, o maior número tinha sido em 11 de março, com 263.



Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, foram contabilizados 11.045 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.



Com a atualização, Minas Gerais totaliza 21.029 mortes e 991.732 casos confirmados da doença.