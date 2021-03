Conass: Brasil registrou 2.340 óbitos por covid-19 em 24h; total chega a 281.626

O Brasil registrou 2.340 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Os números do Conass são sempre usados e ratificados mais tarde pelo Ministério da Saúde.



A nova marca diária de óbitos é mais um recorde atingido nessa pandemia, superando as mortes registradas em 10 de março, de 2.286. Com isso, chega a 281.626 vidas perdidas em razão do novo coronavírus no País. Os números desta terça-feira não têm a atualização relativa ao Estado do Rio Grande do Sul que, por problemas técnicos no acesso à base dos sistemas de informação, manteve os dados de ontem.



Nas últimas 24 horas, foram 74.595 novos registros da doença no País, elevando o total de casos de covid-19 para 11.594.204.