Veja o calendário de vacinação contra covid-19 no Estado de SP

O Estado de São Paulo já aplicou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 2,9 milhões de pessoas. Os trabalhadores da área da saúde, os indígenas e os quilombolas foram o público-alvo da primeira fase da campanha, que agora abrange os idosos. Como as doses são limitadas, a vacinação segue em ordem decrescente de idade.



Para receber a vacina, o idoso deve apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver. Não é necessário agendar horário, mas as datas destinadas para cada faixa etária precisam ser respeitadas. Veja aqui onde se vacinar em São Paulo.



Até o momento, duas vacinas estão sendo aplicadas no Brasil: a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantã, e a Covishield, da farmacêutica AstraZeneca com a Universidade de Oxford.



Confira o calendário de vacinação anunciado pelo governo do Estado:



Pessoas vivendo em instituições de longa permanência



Idosos e pessoas com deficiência vivendo em instituições de longa permanência formam o primeiro grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. Em São Paulo, a imunização desse grupo começou em 20 de janeiro, dois dias depois do início oficial da campanha de imunização.



Indígenas e quilombolas



Os indígenas acima de 18 anos que vivem em terras indígenas estão em segundo lugar na lista de prioridades. Os quilombolas aparecem mais abaixo, após os idosos de 75 anos. Apesar disso, o Estado de São Paulo decidiu vacinar os quilombolas ainda na primeira etapa de imunização, que começou em 18 de janeiro.



Profissionais de saúde



Os trabalhadores da área da saúde que lidam com pessoas infectadas ou com suspeita de covid-19 também foram inseridos na primeira etapa da campanha de imunização contra a covid-19. Essa etapa incluiu, além de médicos e enfermeiros, a equipe de apoio dos estabelecimentos de saúde, como recepcionistas e porteiros.



Idosos acima de 90 anos



Depois chegou a vez dos maiores de 90 anos. A vacinação do grupo começou em 8 de fevereiro no Estado. De acordo com o governo, 206 mil pessoas foram vacinadas nesta etapa.



Idosos entre 85 e 89 anos



Quatro dias depois, em 12 de fevereiro, os idosos acima de 85 anos puderam ser vacinados. Na capital paulista, a imunização dessa faixa etária começou um dia antes, em 11 de fevereiro. Aproximadamente 309 mil pessoas entre 85 e 89 anos receberam o imunizante.



Idosos entre 80 e 84 anos



Os idosos entre 80 e 84 anos começaram a ser imunizados 15 dias depois, em 27 de fevereiro. O Estado informou que 563 mil pessoas foram vacinadas nessa etapa.



Idosos entre 77 e 79 anos



Em seguida, no dia 3 de março, a vacinação foi liberada para os idosos entre 77 e 79 anos (cerca de 430 mil pessoas).



Idosos entre 75 e 76 anos



A vacinação dos idosos entre 75 e 76 anos começou no dia 15 de março. O Estado espera vacinar 420 mil pessoas nesta etapa.



Idosos entre 72 e 74 anos



?A previsão do Estado é começar a vacinar os idosos entre 72 e 74 anos no dia 22 de março, uma segunda-feira. O público-alvo abrange 730 mil pessoas.



Idosos entre 70 e 71 anos



Os idosos entre 70 e 71 anos devem começar a ser vacinados no dia 29 de março. A expectativa é que 600 mil pessoas sejam vacinadas.