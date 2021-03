São Paulo tem recorde de mortes por covid-19, com 679 registros nas últimas 24h

São Paulo registrou um triste recorde nesta terça-feira, 16, com o maior número de mortes por covid-19 registradas em 24 horas. O Estado contabilizou 679 óbitos, acumulando um total de 64.902 desde o início da pandemia.



A marca anterior tinha sido registrada na sexta-feira da semana passada, com 521 mortes. Os dados mostram que a pandemia está atingindo um momento crítico em São Paulo, que já tem um recorde de 24.992 pessoas internadas, sendo 10.756 pacientes em UTI e 14.236 em enfermaria.



A taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 em todo o Estado vem crescendo também e atingiu 90% - na Grande São Paulo a taxa de ocupação é de 90,6%. Há duas semanas, os índices estavam abaixo de 80%. Nas últimas 24 horas ainda foram registrados 17.684 novos casos de covid-19 e o Estado chegou a um total de 2.225.926 de infectados.



Para tentar frear o avanço da pandemia de covid-19 nas cidades paulistas, o governo estadual decretou a fase emergencial do Plano São Paulo, com medida mais duras de restrição. A nova fase começou na segunda-feira, 15, e vai durar pelo menos até 30 de março.