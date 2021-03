Educadora brasileira é eleita uma das cinco protagonistas da AL pela 'Lifetime'

A educadora Cibele Racy, especialista em Administração Escolar e Educação Especial, foi eleita uma das cinco mulheres protagonistas da América Latina pela Lifetime, marca internacional multiplataforma dedicada exclusivamente ao público feminino. Em 2020, Cibele Racy foi eleita pela BBC inglesa como uma das cem mulheres mais inspiradoras do mundo.



Por mais de uma década, a educadora foi diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Nelson Mandela e elevou a qualidade da educação pública na promoção dos direitos humanos, igualdade racial e de gênero no Brasil.



Além disso, segue lutando para garantir uma escola feita para - e por - crianças. Atualmente, realiza gratuitamente palestras para escolas públicas e privadas sobre a implementação de uma Educação Antirracista e a inclusão no currículo da Lei 10.639/03 que torna obrigatório o estudo da História e da Cultura Africana e Afro-brasileira.



Este ano, as mulheres latino-americanas homenageadas pela Lifetime e que receberão o Latin America Lifetime Award, além de Cibele, são: Valeria Mazza, representando a Argentina, Daniella Álvarez, pela Colômbia, Ana Baquedano, pelo México, e Pilar Sordo pelo Chile. A cerimônia de premiação LALA 2021 será realizada em um evento virtual nesta terça-feira, dia 16 de março, às 20h.