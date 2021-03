Assalto a loja em shopping do Rio tem tiroteio e pânico

Um assalto à loja Caneta Continental, que vende canetas e relógios de luxo, no Barra Shopping, o mais famoso centro de compras da Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), no início da tarde desta segunda-feira, 15, terminou em tiroteio, perseguição e a prisão de um suspeito, que foi baleado e está em estado grave. O gerente da loja também foi ferido, mas passa bem.



Por volta de 12h50, dois criminosos entraram na loja, que vende produtos de marcas de luxo como Rolex, Tissot, Breitling e Montblanc e fica perto da entrada E do shopping. A dupla anunciou o assalto e os vendedores acionaram um alarme. Seguranças chegaram e tiros foram disparados dentro do shopping, segundo testemunhas. Houve pânico e correria. O gerente da loja foi agredido, mas está bem.



Os criminosos - que eram pelo menos oito, segundo a polícia, incluídos aqueles que não entraram na loja, mas davam cobertura à dupla - fugiram. Na saída do shopping, dispersaram e roubaram pelo menos duas motos. Outros fugiram em outras motos e em um carro. Um grupo de assaltantes foi interceptado logo na saída do shopping por policiais militares da Operação Segurança Presente, e houve um tiroteio. Esses criminosos conseguiram fugir em direção à maternidade Leila Diniz, vizinha ao shopping, e chegaram a quebrar um vidro da fachada da unidade de saúde, segundo a polícia.



Houve dois momentos de confronto entre os policiais e esses assaltantes, e um dos suspeitos foi baleado e preso na avenida Ayrton Senna. Encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também vizinho do shopping, ele seria submetido a cirurgia. A Polícia Militar informou ter apreendido com esse suspeito uma pistola calibre 9 mm, duas granadas, munição e um telefone celular.



Os outros assaltantes conseguiram fugir. A loja não informou o prejuízo com o assalto.