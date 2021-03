Pacheco defende abertura de restaurantes e shoppings respeitando distanciamento

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), voltou a criticar nesta segunda-feira, 15, o lockdown absoluto em diferentes Estados e municípios, apesar do avanço da pandemia de covid-19. Em participação em evento promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico, Pacheco defendeu a abertura de restaurantes e shoppings com respeito ao distanciamento.



Para ele, o foco das autoridades públicas deve estar em combater aglomerações clandestinas, que, para ele, ocorrem em virtude das medidas de fechamento e estabelecer medidas "mais inteligentes e pontuais". "O lockdown geral eu acredito que, primeiro, não vai resolver o problema, e, segundo, vai gerar uma distorção e uma trava no Brasil muito substancial e pode haver um preço muito pior do que a realidade que nós estamos vivendo hoje."



Anteriormente, no mesmo evento, Rodrigo Pacheco afirmou que a cúpula do Congresso quer promover um ambiente de "positivismo, de positividade" no combate à pandemia, incentivando o avanço da vacinação da população. Mais uma vez, porém, ele rejeitou a possibilidade de instalar neste momento uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a conduta do governo federal na crise. No discurso do presidente do Senado, apesar do discurso negacionista do presidente Jair Bolsonaro, a população "já assimilou" os cuidados necessários para evitar a disseminação da doença.