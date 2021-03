Motorista bêbado atropela e mata ciclista

Um ciclistaatropelado, na noite deste sábado (13/03), em frente à Fundação Bradesco, em Ceilândia, no Distrito Federal. Gilberto Araújo de Almeida, de 33 anos, acabou morrendo no local. O motorista envolvido no caso estavae foi levado à delegacia, em seguida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o fato aconteceu por volta das 22h. Assim que chegaram no local, os militares encontraram acaída no chão, com escoriações pelo corpo, fraturas e traumatismo craniano.