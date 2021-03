Prefeito de Belo Horizonte anuncia endurecimento de medidas contra a covid-19

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta sexta-feira, 12, o endurecimento de medidas para evitar a transmissão da covid-19 na capital. Restaurantes e bares não podem mais funcionar sob o sistema de retirada no local. Apenas com entrega e com portas fechadas. Parques, praças e pistas de caminhadas serão fechadas. Carros de lanche estão proibidos. "A situação está piorando exponencialmente", afirmou o prefeito.



O comércio na cidade já está restrito desde 5 de março. Funcionam apenas os serviços essenciais, como postos de gasolina, supermercados, açougues e mercearias. Mas praças e parques ainda estavam abertos e bares e restaurantes podiam funcionar com retirada. As mudanças de hoje ocorreram por causa de piora nos índices utilizados pelos infectologistas da prefeitura para adoção de medidas contra a covid-19.



Hoje, a ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento da covid-19 na capital mineira é de 89,2%, ante 89,4% na medição anterior, feita nesta quinta-feira, 11. A ocupação de leitos clínicos hoje é a mesma desta quinta, 75,6%. Todos os indicadores estão na faixa vermelha de atenção. Em relação exclusivamente aos leitos de UTI na rede privada, a ocupação é de 95,4%.



O prefeito disse ainda que o município está realizando um estudo sobre os motivos que, mesmo com a cidade fechada, estão fazendo os ônibus da cidade circularem lotados, como vem ocorrendo, segundo a própria administração pública.



A suspeita dos técnicos da prefeitura é que profissionais com escritórios em prédios que poderiam estar em home office sigam funcionando durante a pandemia, e pedindo a presença de funcionários. Concluído o estudo, e confirmadas as suspeitas, a prefeitura pretende interromper o funcionamento desses escritórios.