Vacinados contra covid no Brasil somam 9,2 milhões, 4,39% da população

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 11, a 9.294.537, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 4,39% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 280.898 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.



Entre os 9,2 milhões de vacinados, 3.736.776 receberam a segunda dose do imunizante. O número representa 1,76% da população.



Nas últimas 24 horas, 570.587 pessoas receberam essa dose de reforço necessária para completar a imunização. Vinte e cinco Estados forneceram dados sobre vacinação nesta quinta-feira.